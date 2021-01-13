Танзания стала одним из трех первых направлений, с которыми Россия возобновила прерванное из-за пандемии коронавируса авиасообщение в августе 2020 года. Полеты разрешены только на остров Занзибар. В октябре крупные туроператоры развернули чартерные программы на осенне-зимний сезон, причем не только из Москвы и Петербурга, но и других регионов.

Как сообщила порталу "Интерфакс-Туризм" руководитель отдела по связям с общественностью туроператора Coral Travel Марина Макаркова, полетная программа аффилированной авиакомпании Royal Flight на Занзибар, запланированная до 15 марта, будет продлена до 15 мая.

"Направление пользуется устойчивым спросом. У туристов уже гораздо больше информации, чем когда мы загружали первые рейсы осенью, и их ожидания оправдываются", — добавила она.

В пресс-службе туроператора Anex Tour заявили, что первоначально планировали завершить полетную программу авиакомпании AZUR air 27 марта, но сейчас собираются ее продлить. "Предварительно мы планируем чартерную программу до середины осени, но в первую очередь, будем ориентироваться на реальные потребности рынка и туристов", — пояснили в компании.

Как рассказали в пресс-службе туроператора "Интурист", который загружает борта совместно с Anex Tour, Танзания оказалась для российских туристов открытием сезона.

"Туры на экзотический Занзибар пользуются спросом. Сыграл свою роль эффект новизны. До 2020 года многие туристы в регионах даже не задумывались о том, что на пляжи Занзибара можно отправиться отдыхать, предпочитая более раскрученные курорты Таиланда, Шри-Ланки или Вьетнама. Направление вошло в топ-3 популярных зарубежных направлений и на Новый год", — сообщили в пресс-службе.

В Pegas Touristik полетную программу на Занзибар пока продлили до 13 мая. "Не исключено, что мы пролонгируем программу на лето-осень. Текущие продажи проходят успешно, спрос высокий", — добавила генеральный директор туроператора Анна Подгорная.

Стоимость десятидневных туров на Занзибар из Москвы в конце января у туроператора Coral Travel начинается от 68,9 тыс. рублей при размещении в отеле 3*, в марте она снизится почти на 10 тыс., до 57,9 тыс. рублей. Отдых в отеле 4* "все включено" обойдется в 100 тыс. рублей на человека. С вылетом из Петербурга в марте цены начинаются от 60,5 тыс. рублей на человека в отеле 3* и от 102,8 тыс. рублей в отеле 4* "все включено".

Anex Tour, в свою очередь, не планирует менять цены. Стоимость путевки в Танзанию на 10 дней начинается от 120 тыс. рублей на двоих с размещением в отеле 3* с завтраками. Размещение в отеле 4* обойдется минимум в 134 тыс. на тех же условиях. По системе "все включено" можно отдохнуть за 150 тыс. рублей на двоих.

Также на Занзибаре взимается налог за инфраструктуру (infrastructure tax), который не входит в стоимость тура и оплачивается гостями на ресепшн отеля в размере $1 за человека за ночь.

Власти Танзании отменили для туристов тесты на коронавирус, карантина также нет. По прибытии у путешественников измеряют температуру, а также просят заполнить небольшую анкету. Если какие-то подозрительные симптомы будут обнаружены, их могут попросить сдать тест и пройти 14-дневный карантин в случае, если он окажется положительным. Стоимость теста составит $100.

Россия к середине января возобновила авиасообщение с 15-ю странами дальнего зарубежья, но у туристов популярны лишь пять из них. Это Турция, ОАЭ, Мальдивы, Куба и Танзания.