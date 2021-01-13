По итогам 2019 года аэропорт обслужил 1 млн 29,6 тыс. человек. Таким образом, в прошлом году показатель снизился на 12,6%.

"Год для всей авиационной отрасли был очень тяжелым. В самый разгар первой волны пандемии аэропорт даже переходил на режим работы с ограничениями — работал всего несколько часов в сутки для обслуживания единственного рейса", — цитирует пресс-служба компании генерального директора аэропорта Руслана Степанца.

Тем не менее, в течение 2020 года появились новые рейсы. Так, лоукостер "Победа" начал выполнять рейсы Мурманск-Сочи, авиакомпания "Азимут" ввела рейс Мурманск-Краснодар, а авиакомпании "Руслайн" и "Северсталь" начали выполнять рейсы из Мурманска через Петрозаводск в Калининград и Череповец соответственно.

По данным пресс-службы аэропорта, в новогодние каникулы с 31 декабря по 10 января пассажиропоток вырос на 20% к уровню аналогичного периода предыдуошлого года — до 42,8 тыс. человек.