Руководитель обвиняется по ч.1 ст.285 (злоупотребление должностными полномочиями) и ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество).

По версии следствия, он причинил ОАО "РЖД" ущерб в размере более 1,2 млн рублей, продавая путевки без официального оформления.

В частности, следствие установило, что в 2018 и 2019 годах с его помощью в санаторном центре отдыхали люди не работающие на железной дороге. При этом за отдых они рассчитывались с директором лично, путевки официально не оформлялись, деньги на счет предприятия не вносились.

В целях возмещения ущерба судом наложен арест на автомобиль обвиняемого.