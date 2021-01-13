"Как показывают данные о проданных железнодорожных и авиабилетах на период с 31 декабря по 10 января, 97% туристов выбрали внутренний туризм, и только 3% путешествовали за рубеж. В прошлом году соотношение было примерно 80 на 20%", — сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе сервиса.

По его данным, средний чек за перелет туда-обратно по России составил 10 739 рублей, на 18% меньше, чем год назад. Стоимость оформленных билетов в страны дальнего зарубежья изменилась незначительно, а билеты в Европу и страны ближнего зарубежья обходились покупателям в среднем на 29% и 52% дороже, чем год назад.

Среди российских направлений самыми популярным стали маршруты из Москвы в Сочи, Санкт-Петербург, Симферополь, Краснодар, Минеральные воды, Калининград, Махачкалу, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Уфу.

"По сравнению с прошлым годом средние чеки по ряду направлений существенно подросли. Билеты по направлению Москва – Ереван стали дороже в среднем на 38% за перелет туда-обратно, билеты в Ош – на 69%, в Бишкек – на 71%, в Кишинев – на 58%, в Баку – на 15%. Средний чек за перелет из Москвы в Минск и обратно вырос более чем втрое, из Москвы в Ташкент – вдвое. Средние чеки за авиабилеты в Турцию, напротив, снизились. Так, перелеты из Москвы в Стамбул стали доступнее в среднем на 35%, в Анталью — на 21%, — сообщили в пресс-службе сервиса.

На поездах, по его данным, россияне чаще всего ездили из Москвы в Петербург, Нижний Новгород, Брянск, Казань, Владимир, Ярославль, Воронеж, Рязань, Тулу и Краснодар. Для поездок на поезде из зарубежных направлений пока доступна только Абхазия, и доля тех, кто отправился на поезде за границу, была минимальной.