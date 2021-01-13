"В случае поступления дополнительных средств на программу субсидируемых перевозок продажа льготных авиабилетов по указанным тарифам будет возобновлена", — говорится в сообщении компании.

Продажа субсидированных билетов "Аэрофлота" на Дальний Восток началась 2 января. Таким образом, все билеты распроданы за 11 дней.

В госбюджете на этот год на программу субсидирования перелетов с Дальнего Востока, в Симферополь и Калининград (утверждается одним постановлением) заложено 3,8 млрд руб., это на 2 млрд руб. меньше, чем было выделено годом ранее.

Воспользоваться перевозками по льготным ценам могут граждане РФ до 23 лет и старше 55 лет (мужчины — старше 60), инвалиды и сопровождающие их лица, многодетные семьи. Программа перевозок действует круглый год.