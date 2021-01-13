"За всю историю метеонаблюдений в Сочи 13 января установлен абсолютный рекорд по температуре воздуха", — сказала она.

Макарова отметила, что над Черным морем активизировался циклон, который и вынес тепло на побережье Сочи.

"На 9 часов утра в Сочи было + 21,2 градуса, что подтверждает факт рекорда", — сказала эксперт.

По ее словам, предыдущий абсолютный рекорд на 13 января был отмечен в Сочи в 1968 году — в этот день в городе было +20 градусов.

"Циклон завершит свое действие и уже завтра будет понижение температуры до +10", — добавила собеседница агентства.

Также, по ее словам, в Сочи в настоящее время сохраняется сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду. Ожидаются дожди и грозы.