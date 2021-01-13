"Фестиваль включает самые разные виды активного отдыха в горах, и это не только катание на лыжах и сноуборде. Гости смогут поучиться в Академии навыков х Gorilla Energy, поучаствовать в скоростном спуске с горы Downhill Gorilla Energy, конкурсах в сноупарке под руководством знаменитого сноубордиста Дениса Бонуса, а также в Tele2 Mountain Battle – видео-контесте для любителей и профи", — рассказали в пресс-службе курорта.

Программа также включает кинопоказы и музыкальные выступления. В рамках фестиваля пройдет и первый в России экшн-квест в горах Tinkoff The Game – это игра, участников которой ожидает призовой фонд в 300 тыс. рублей и 30 тыс. других призов.

"Впрочем, возможностей покататься на лыжах и сноуборде у участников также будет предостаточно. Каждый день во время фестиваля Rosafest новички и прорайдеры вместе раскатывают свежий снег, оттачивают технику в сноупарке и объединяются в команды, чтобы выполнить как можно больше заданий сноу-квеста и выиграть призы", — добавили в пресс-службе.

Поездку на фестиваль удобно забронировать на официальном сайте организаторов SPOTWAY.RU, где можно бесплатно получить браслет участника с доступом на все мероприятия.