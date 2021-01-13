"В соответствии с разрешением Росавиации, S7 Airlines открыла продажу на еженедельные чартерные рейсы из Москвы в города Италии — Бари, Ольбию и Пизу. К перевозке на данных рейсах будут приниматься те категории пассажиров, кому разрешен перелет в условиях действующих ограничений", — говорится в сообщении.

Рейсы планируются выполнять по следующему расписанию: по пятницам с 5 марта — Москва — Бари — Москва; по субботам с 6 марта — Москва — Ольбия — Москва; по воскресеньям с 7 марта — Москва — Пиза — Москва.

Европейская чартерная программа S7 Airlines включает рейсы из Москвы во Францию (Париж и Ницца), Испанию (Аликанте и Барселона), Италию (Верона, Рим, Милан), Германию (Дюссельдорф, Мюнхен), Австрию (Вена).