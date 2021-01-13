"Внедорожник Toyota Land Cruiser провалился под лед в 50 метрах от берега в районе мыса Уюга. Глубина на месте более 10 метров, толщина льда около 10 см. Всем удалось выбраться. Автомобиль ушел под воду. Медицинская помощь потребовалась одной пассажирке. Позже от госпитализации она отказалась", — сказал сотрудник пресс-службы.

В это же время, по его словам, мотоцикл с двумя мужчинами провалился под лед в районе мыса Зундук. Глубина там более 50 метров, толщина льда — 2-3 см.

"Спасателям позвонил один из мужчин, и сообщил, что они выбрались и мокрые идут по льду. В 19:40 (14:40 мск) один из мужчин был обнаружен живым. Затем был обнаружен второй в 600 метрах от провала. Он замерз на льду", — сказал собеседник агентства.

По данным МЧС, в провалившемся автомобиле находились туристы — семья из пяти человек, приехавшая отдыхать на Байкал из Орла. Хозяин гостевого дома, где они остановились, предложил экскурсию по льду озера. В настоящее время в отношении водителя автомобиля проводится проверка.