"Дело возбуждено по п. "в" ч.2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека)", — говорится в сообщении.

По уголовному делу назначены судебно-медицинские экспертизы, получены объяснения от пострадавших и очевидцев. Следователи также выясняют причины падения ледяной части водопада и возможность предотвращения случившегося сотрудниками туристических компаний.

Как сообщалось, верхняя ледяная часть популярного у туристов Вилючинского водопада в Елизовском районе Камчатки обрушилась днем 7 января. В тот момент у подножья замерзшего водопада находились десять человек, в том числе туристы из различных тургрупп. На них упали осколки льда. Погиб 40-летний мужчина, различные травмы получили 51-летний мужчина, 55-летняя женщина и 10-летний мальчик.