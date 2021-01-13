"С 15 января фуд-корты работают, ограничения, связанные со временем работы заведений общепита, снимаются. Переходим на прежний режим работы", — сказал Аксенов на заседании оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения коронавируса в среду.

При этом для общепита остаются обязательными санитарные требования: обеспечение социальной дистанции между посетителями, соблюдение масочного режима, дезинфекция помещений и так далее.

Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская сообщила, что в праздничные дни число выявляемых в сутки случаев заражения коронавирусом снизилось: с 300-350 в декабре до 200-250 в начале января. Однако, по ее словам, эти цифры непоказательны, так как в выходные всегда меньше людей обращается за медпомощью, потому что не требуется больничный. При этом уровень летальности от COVID-19 остался на прежнем уровне — больше 50 в неделю.

В Крыму с 17 марта 2020 года из-за угрозы распространения коронавируса действует режим повышенной готовности. Вторая волна ограничений началась в октябре: предпринимателям запретили обслуживать гостей без масок, а пожилым рекомендовали оставаться дома. С конца декабря в Крыму закрыты фуд-корты, запрещено проведение корпоративов и банкетов, увеселительные заведения и общепит не работают с 22:00 до 8:00.

Диагноз COVID-19 подтвержден в регионе у 28 тыс. человек, более 600 пациентов умерли. Рекордный суточный прирост выявленных случаев коронавируса был зафиксирован за 19 декабря — 357.