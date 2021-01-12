«Международный аэропорт Хургады готовится к приезду российской инспекционной комиссии, в составе которой специалисты по безопасности и авиации. Проверки проводятся в рамках планов по возобновлению прямого чартерного авиасообщения между аэропортами РФ и Хургадой», — пишет газета Egypt Independent со ссылкой на свои источники в аэропорту.

По информации издания, инспекционная группа из РФ прибудет в период с 20 по 25 января и займется осмотром новой системы безопасности Терминала 2 аэропорта Хургады. Предполагается, что именно туда будут прилетать самолеты из России. «Инспекция в первую очередь будет проверять меры защиты туристов, расстановку сотрудников безопасности и их работу, а также процесс доставки бортового питания», — пишет газета.

Информацию газеты подтвердил порталу «Интерфакс-Туризм» осведомленный источник в Египте. По его данным, республика надеется на возобновление чартерного авиасообщения с курортами уже в марте, причем вердикт должен быть вынесен по результатам этой инспекции. «Есть информация, что Египет уже получил полетное расписание в РФ, согласно которому рейсы возобновят с марта. В ходе проверки сопровождать российских специалистов будет высокопоставленное лицо из правительства АРЕ. Также предполагается, что первыми в марте начнут выполнять рейсы на египетские курорты дочерние компании «Аэрофлота», — рассказал источник.