"В прошлом году на праздники у нас было 56,1 тыс. посетителей, а в этом году их число упало до 42,1 тыс. ", — сказал собеседник агентства.

Экскурсионный отдел музея потерял половину клиентов (6,4 тыс. против 12,7 тыс. за аналогичный период 2020 года). "В частности, из-за коронавирусных ограничений число экскурсантов в Валдайском филиале музея упало почти вдвое — с 5,4 тыс. до 2,3 тыс.", — добавили в пресс-службе.

Наибольшей популярностью у новгородцев и туристов из примерно 60 объектов показа пользовались Музей народного деревянного зодчества "Витославлицы" (9,3 тыс. человек), Присутственные места Кремля (3,6 тыс. ) и Грановитая палата (3,2 тыс. ).

Как сообщалось, в 2020 году из-за эпидемии ГМЗ недосчитался половины посетителей (0,5 млн человек вместо примерно 1 млн в 2019).