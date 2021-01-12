"С 30 декабря 2020 года по 10 января к нам приехало 53 000 туристов (в прошлом году за этот же период было 48 000), так что, несмотря ни на что, даже немного подросли", — сказал Ермак.

В тоже время пресс-служба аэропорта "Храброво" сообщила, что "в период с 30 декабря 2020 года по 10 января 2021 года пассажиропоток аэропорта Калининград на внутренних воздушных линиях увеличился более чем на 30%, составив 106238 человек".

При этом самым загруженным по пассажиропотоку стало 4 января, когда в аэропорту было обслужено 10922 человека.

Ранее сообщалось, что туристические агентства региона высказывали опасения, что усиление ограничительных мер по коронавирусу может негативно сказаться на турпотоке в новогодние каникулы.

В Российском союзе туриндустрии порталу «Интерфакс-Туризм» напомнили, что калининградские власти обсуждали с туроператорами, отельерами и рестораторами параметры коронавирусных ограничений на новогодние каникулы.

«Консенсус был достигнут, тем не менее, среди мер, введенных властями, оказались и такие, которые грозили сорвать сезон. Так, с 25 декабря по 10 января запрещалось проведение экскурсий для группы более 10 человек в музеях, на выставках, туристических прогулках, автобусных экскурсионных маршрутах. Одним из самых тяжелых требований стало снижение загрузки туристических автобусов. Перед самым новым годом часть ограничений удалось смягчить, что позволило туроператорам принять туристов», — рассказала пресс-секретарь объединения Ирина Тюрина.

По ее словам, часть туристов все-таки отказались от поездок либо отправились в регион самостоятельно. «Туроператоры надеются, что по итогам каникул им удалось хотя бы не сработать «в минус», о доходах сейчас говорить не приходится. Хотя туристы отдыхом в целом довольны", — подчеркнула представитель РСТ.