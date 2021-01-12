Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России, омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса Москвы, владелец сети ресторанов "Мясо&Рыба" Сергей Миронов сообщает, что новогодних корпоративов в Москве из-за введенного запрета на ночную работу ресторанов практически не было, потому что люди не были готовы проводить их до 23:00.

"Новогодних корпоративов в Москве было очень мало. Примерно 80% корпоративов не было от той цифры, которая ожидалась", — сказал "Интерфаксу" Миронов во вторник.

По его словам, падение выручки столичных ресторанов по итогам двух месяцев ограничений предположительно составляет 50%-60%.

Миронов отмечает, что столичные ночные клубы, работающие легально и соблюдающие введенные властями ограничения, понесли абсолютные потери в выручке.

В банкетных залах, по словам представителя ресторанной отрасли, также не состоялось 80% новогодних корпоративов. Потеря их выручки составляет 80%, так как эти заведения специализируются только на проведении корпоративов.

В свою очередь владелец холдинга RESTart Vasilchuk Brothers (фудмолл "Депо Москва", "Чайхона N1") Алексей Васильчук сообщает "Интерфаксу", что падение выручки ресторанов составляет от 20% до 50% от всего товарооборота.

"Те рестораны, которые раньше работали круглосуточно или до 02:00 часов ночи, у них потеря выручки — 50% по сравнению с прошлым периодом", — отмечает Васильчук.

Он добавил, что в декабре 2020 года в ресторанах холдинга не состоялось 50% новогодних корпоративов по сравнению с декабрем предыдущего года. В январе 2021 года падение выручки ресторанов, находящихся в торговых центрах, составило 20%. Рестораны, которые расположены в спальных районах и центре Москвы, потерпели убытки от 30% до 40%.

Как сообщалось, в ноябре 2020 года был опубликован указ мэра Москвы, согласно которому с 13 ноября по 15 января с 23:00 до 6:00 часов "приостанавливается оказание гражданам услуг общественного питания (за исключением продажи товаров, обслуживания навынос без посещения гражданами помещений предприятий, доставки заказов и оказания бытовых услуг), проведение зрелищно-развлекательных мероприятий, в том числе в ночных клубах, барах, на дискотеках, в караоке, боулинг-клубах, картинг-центрах".