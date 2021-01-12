"Сейчас пропишем (в указе о режиме повышенной готовности — ИФ) разрешение на экскурсионную деятельность организованных групп до 15 человек на открытом воздухе с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм при перемещении в предоставленном транспорте — речь идет об автобусах, на которых группа перемещается от объекта к объекту", — сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев на заседании оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения коронавируса во вторник.

По решению штаба, с 18 января вместе с возобновлением учебного процесса в школах после продленных каникул вернутся к работе спортивные секции и кружки дополнительного образования.

Кроме того, с 1 февраля планируется разрешить работу театров и кинотеатров с заполнением зала на 30%. Также члены штаба планируют в конце января обсудить возможность отмены правила о предоставлении справки на COVID-19 при заселении в гостиницы и смягчение ограничений для ресторанов.

В Севастополе с 17 марта 2020 года из-за угрозы коронавируса действует режим повышенной готовности. Обязательная самоизоляция для всех жителей была отменена в начале лета, в начале октября ее вернули для граждан старше 65 лет. В городе закрыты театры и кинотеатры, запрещено проведение больших свадеб, групповых экскурсий и размещение гостей в отелях без справки о результатах тестирования на COVID-19, ограничена работа кафе и ресторанов по ночам.

Диагноз COVID-19 подтвержден в регионе у 8 тыс. человек, более 290 пациентов умерли. Рекордный для региона суточный прирост выявленных случаев коронавируса был зафиксирован на утро 10 января — 98.