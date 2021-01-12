Он добавил, что новый мост по форме будет напоминать закручивающуюся морскую волну, такого эффекта удастся достигнуть благодаря декоративным ограждающим конструкциям из алюминиевых сплавов. Ширина перехода после проведенных работ увеличится с нынешних 4 до 9 м.
Помимо перехода на территории зоопарка сейчас ведутся работы по павильону "Ластоногие", а также дополнительному выходу из станции "Баррикадная". Все они будут сданы к середине следующего лета.
Новый павильон "Ластоногие" оснастят бассейном для белух глубиной 6 м и водоемом с морской водой.
Активно также ведётся строительство прямого входа в зоопарк из станции метро "Баррикадная". Павильон станции будет размещён на уровне минус 6 м. По траволатору люди смогут попасть в кассовый зал зоосада. Помимо этого рядом будет построено помещение с залом для проведения конференций и мероприятий.