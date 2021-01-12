"В этом году мы завершим реконструкцию моста через Большую Грузинскую улицу, соединяющего "старую" и "новую" территории Московского зоопарка. Сегодня уже готовы опоры для пролетного строения, построены пешеходные сходы", — отметил глава ведомства Рафик Загрутдинов.

Он добавил, что новый мост по форме будет напоминать закручивающуюся морскую волну, такого эффекта удастся достигнуть благодаря декоративным ограждающим конструкциям из алюминиевых сплавов. Ширина перехода после проведенных работ увеличится с нынешних 4 до 9 м.

Помимо перехода на территории зоопарка сейчас ведутся работы по павильону "Ластоногие", а также дополнительному выходу из станции "Баррикадная". Все они будут сданы к середине следующего лета.

Новый павильон "Ластоногие" оснастят бассейном для белух глубиной 6 м и водоемом с морской водой.

Активно также ведётся строительство прямого входа в зоопарк из станции метро "Баррикадная". Павильон станции будет размещён на уровне минус 6 м. По траволатору люди смогут попасть в кассовый зал зоосада. Помимо этого рядом будет построено помещение с залом для проведения конференций и мероприятий.