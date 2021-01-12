"Азимут" будет летать по этому направлению с частотой два раза в неделю: в ближайшее время по вторникам и субботам, а с 21 января — по четвергам и воскресеньям. Перевозчик будет выполнять полеты на самолетах Sukhoi SuperJet 100 (SSJ-100) вместимостью до 100 пассажиров. Время в полете составит 1 час 40 минут.

В пресс-службе нижегородского аэропорта "Интерфаксу" сообщили, что авиакомпания "Азимут" является в настоящее время единственным перевозчиком на этом маршруте. Прямые регулярные рейсы в Волгоград ранее выполняла в 2018 году другая авиакомпания.

В пресс-релизе отмечается, что в настоящее время авиакомпания "Азимут" летает из Нижнего Новгорода также в Краснодар, Ростов-на-Дону, Пермь и Саратов.

"Азимут" базируется в аэропортах Ростова-на-Дону и Краснодара. В 2019 году авиакомпания перевезла 1,25 млн человек, став 18-й в статистике российских авиакомпаний.