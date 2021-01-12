"Нам нужно еще от восьми до десяти недель соблюдения жестких мер", — заявила она, по словам членов рабочей группы Христианско-демократического союза Германии, в ходе встречи с ними.

По мнению Меркель, если страна не остановит распространение инфекции, то число заражений к Пасхе, весной, может вырасти в десять раз.

В частности, немецкие службы здравоохранения обеспокоены в связи с распространением "британского" штамма коронавируса.

Нынешний режим изоляции, при котором закрыты все школы и магазины, торгующие не жизненно важными товарами, действуют до 31 января.

Программа вакцинации в Германии стартовала 27 декабря, как и в других европейских странах, и к настоящему времени в ФРГ поставили прививку от коронавируса 630 тыс. человек. Применяются вакцины компаний Pfizer и BioNTech.

В Германии за время пандемии выявили коронавирус у 1,9 млн человек, порядка 42 тыс. человек скончались.