"Отели на Черноморском побережье были заполнены на 70%. В предгорье и степной зоне — более чем на треть. Для зимы это хороший показатель. В целом, в отелях и санаториях Краснодарского края в новогодние праздники отдохнули более 400 тысяч гостей", — сказал Кондратьев.

Он подчеркнул, что большая часть путешественников выбрала для отдыха Сочи, там отдохнули 270 тысяч человек.

В горном кластере Сочи, интерес к которому наиболее высок зимой, работало 143 средства размещения. За период новогодних праздников там проживали более 74 тысяч человек. Средняя загрузка объектов составила около 80%. Еще около 72 тысяч гостей посетили горный кластер в качестве однодневных туристов — это жители Сочи, а также гости курорта, туристы, проживающие на побережье.

"Безусловно, в этом году мы подошли с особым вниманием к организации зимнего сезона. На всех курортах действовали санитарно-эпидемиологические требования, мы подготовили инфраструктуру для организации безопасного отдыха в нынешних условиях. И в целом, мы видим, что нам удалось избежать вспышек заболеваемости и серьезных происшествий", — добавил губернатор.

В течение праздничных дней в Красной Поляне работал краевой оперативный штаб.

После новогодних праздников курорты продолжают принимать все необходимые меры для снижения санитарно-эпидемиологических рисков, подчеркнул губернатор. Кроме того, туристы в течение всего зимнего сезона на курортах смогут сдавать тест на коронавирус.