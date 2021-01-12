Распоряжение "О мерах по защите здоровья населения Абхазии от СOVID-19 подписал во вторник президент республики Аслан Бжания.

"На основании решения Координационного штаба по защите населения ограничительные меры продлеваются до 10 февраля 2021 года", — говорится в сообщении пресс-службы президента республики.

По последним данным, в стране зафиксировано 10 тыс. 97 заболевших коронавирусом, активных случаев свыше 2 тыс. Всего с момента начала тестирования населения проведено более 45 тыс. исследований, проверено 40 тыс. граждан.

8 января сообщалось, что число скончавшихся от коронавируса в Абхазии достигло 140 человек.