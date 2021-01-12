"По предупреждению метеорологов 12 января и 13 января в Сочи ожидается усиление восточного, юго-восточного ветра с переходом на западный, юго-западный, местами прогнозируются порывы до 15-20 м/с. Ночью и утром местами сильный дождь, гроза", — сообщает пресс-служба горадминистрации.

В горах выше 1,5 тыс. метров над уровнем моря сохраняется лавиноопасная обстановка. "Все городские службы переведены в усиленный режим работы", — подчеркивается в сообщении. Спасатели рекомендуют жителям и гостям Сочи соблюдать все необходимые меры предосторожности, не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами и прочими конструкциями, временно воздержаться от выходов в горы.