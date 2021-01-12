В России в июле 2020 года был принят закон, в соответствии с которым с 1 января 2021 года должно было начаться оформление электронных виз онлайн для граждан 52 стран, включая государства Евросоюза.

«В целях обеспечения безопасности государства, защиты здоровья населения и нераспространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации оформление единых электронных виз приостановлено до особого распоряжения правительства», — говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

Согласно закону, виза позволяет въезжать в РФ с гостевым, деловым, туристическим визитом, а также для участия мероприятиях. Срок оформления однократной визы составляет рабочих дня, она действует 60 суток и позволяет находиться в России 16 суток. Виза оформляется на специализированном сайте МИД РФ или в мобильном приложении. Консульский сбор составляет $40, подтверждение брони гостиницы для оформления не нужно. Правительство определило перечень аэропортов, через которые можно въезжать в РФ по электронной визе.

В Российском союзе туриндустрии порталу «Интерфакс-Туризм» сообщили, что сожалеют о приостановке выдачи виз, но напомнили, что, пока закрыты границы иностранцы все равно не смогли бы ими воспользоваться.

«Возникшая задержка, связанная с коронавирусом, не должна привести рынок в уныние. Но ситуация в турбизнесе очень сложная, въездной туризм не работает почти год. Поэтому крайне важно при первой же возможности запустить получение электронных виз для туристов из стран с благоприятной эпидемической обстановкой. А для этого необходимо заранее опубликовать правила их оформления, в том числе, чтобы операторы въездного туризма смогли подготовиться к возобновлению турпотока. Мы рассчитываем, что вынужденная пауза будет использована для доработки соответствующих правил и технологий», — заявил президент объединения Андрей Игнатьев.

Он подчеркнул, что на въездной туризм приходится 30% российского туристического рынка, а в 2019 году Россия заработала на нем почти $11 млрд.

«Введение электронных виз, по нашим оценкам, даст рост въездного потока на 20%, что приведет к увеличению дохода на $2 млрд. РСТ неоднократно обращался к правительству РФ с предложениями по упрощению въезда иностранцев в Россию и приветствовал принятие в июле 2020 года закона о введении электронных виз. Турбизнес надеется, что электронные визы станут реальным упрощением въездного режима в Россию, анкета для туристов будет максимально короткая и простая, правила оформления – емкими и понятными. И в этом случае новая система не создаст препятствий для въездного турпотока, а будет способствовать его восстановлению и многократному увеличению», — сказал Игнатьев.