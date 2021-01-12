«Страховая компания «Согласие» продолжает прием документов от выгодоприобретателей по договору страхования с ООО «Русь-Тур». По состоянию на 11 января 2021 года сумма заявленных убытков превысила 85 млн рублей, всего подано более 800 заявлений. Прием завершится в 23-59 (по московскому времени) 26 января 2021 года. Согласно договору страхования, в течение 30 дней после получения всех необходимых и надлежаще оформленных документов, подтверждающих факт и оценку реального ущерба, а также формирования реестра требований «Согласие» примет решение о признании или непризнании страхового случая, а также о размере страхового возмещения в соответствии с предоставленными документами», — сообщает во вторник пресс-служба страховщика.

Она напоминает, что удовлетворение требований выгодоприобретателей осуществляется пропорционально суммам денежных средств, указанным в требованиях, к размеру финансового обеспечения ответственности туроператора.

Туроператор "Русь-Тур", специализировавшийся на российских отправке туристов в Китай, 7 декабря направил в Ростуризм заявление об остановке деятельности и был исключен из единого федерального реестра. Финансовая ответственность "Русь-Тур" перед туристами застрахована в СК "Согласие" на 50 млн рублей. Срок действия договора — до 15 февраля 2021 года. Как ранее сообщили в Ростуризме, если этой суммы не хватит для выплаты всех компенсаций, будет запущен механизм возмещения из фонда персональной ответственности туроператора в ассоциации "Турпомощь".