В том числе на прилет аэропортом обслужено 242,266 тыс. пассажиров (рост на 46%), на вылет — 239,885 тыс. человек (рост на 39%). Самыми популярными направлениями стали Москва, Санкт-Петербург, Сургут и Красноярск.

В тройку лидеров по количеству обслуженных пассажиров вошли авиакомпании S7 Airlines, "Аэрофлот" и "Победа". Совместно в Геленджик они перевезли почти 280 тыс. человек.

"В 2020 году мы наблюдали динамичный рост числа региональных рейсов. Количество рейсов, выполняемых в аэропорты московского авиаузла, возросло на 23%. В этом году мы продолжим работу по расширению сети полетов, в том числе за счет субсидированных авиаперевозок", — приводятся в сообщении слова генерального директора аэропорта Ивана Таранченко.

В настоящее время компания продолжает реализацию проекта строительства нового аэровокзального комплекса. Инвестиции оцениваются в 5,4 млрд рублей.

Аэропорт располагается в районе Тонкого мыса на западном берегу Геленджикской бухты.

ООО "Аэропорт "Геленджик", ранее входившее в "БазЭл Аэро", теперь принадлежит ВТБ и Таймуразу Боллоеву (основатель пивоваренной компании "Балтика"), они владеют по 49,5% в уставном капитале. Сделка по приобретению актива была закрыта в апреле 2018 года.