"С 31 декабря 2020 года по 10 января 2021 года Татарстан посетили 152 тыс. туристов и экскурсантов. В 2020 году в новогодние праздники республику посетили 170 тыс. туристов, а в аналогичный период 2019 года туристический поток составил 150 тыс. человек", — говорится в сообщении.

Самым популярным туристическим объектом традиционно стал Казанский кремль, его посетили более 160 тыс. человек. Также гостей интересовали остров-град Свияжск, Елабуга, Великий Болгар, а также Кремлевская набережная и Старо-Татарская слобода в Казани.

"Основной тенденцией новогодних праздников 2021 года было то, что по сравнению с прошлым годом значительно увеличился период пребывания туристов в Татарстане. Если в 2020 году туристы в среднем находились в республике 3 дня и 2 ночи, то сейчас время пребывания увеличилось в два раза", — цитирует пресс-служба слова председателя Государственного комитета Татарстана по туризму Сергея Иванова.

Глава ведомства отметил, что это позволило гостиницам, ресторанам, а также иным объектам туристской индустрии получить доход, аналогичный объему выручки за период каникул 2020 года.