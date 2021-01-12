"Со 2 по 10 января музей-заповедник посетили 6331 человек. В том числе 978 приняли участие в экскурсиях в Приоратском дворце", — сказал собеседник.

Он уточнил, что музей пропускал примерно по 800 посетителей в день. "Это максимально доступная цифра, исходя из санитарных требований Роспотребнадзора. Для сравнения, в прошлом году в новогодние дни мы принимали до 4000 человек в день", — добавили в пресс-службе.

Петербургский музей-заповедник "Гатчина" — единственный музей, который работал в новогодние праздники, так как он расположен на территории Ленинградской области.