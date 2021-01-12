"На праздниках регион посетили около 70 тысяч человек. Это чуть меньше, чем в прошлом году, однако достаточно много с учетом того, что не проводились ни массовые мероприятия, ни широкая рекламная кампания", — сказал Федорищев.

По его словам, более 65% гостей — жители столичного региона. Также в Тулу все чаще едут и из других областей — Орловской, Воронежской, Нижегородской, Рязанской и Липецкой.

Тульская область становится всё более востребованной для посещения, в том числе в зимний период. Помимо того, как будет убывать пандемия, все больше людей будут приезжать в регион", — подчеркнул первый замгубернатора.

Ранее сообщалось, что Тульская область вошла в новый проект Федерального агентства по туризму (Ростуризм) "Наполни выходные эмоциями", который направлен на популяризацию и продвижение внутренних туристических поездок. Также регион участвует в проекте Ростуризма "Русские выходные или в трех часах до...", предлагающее жителям близлежащих областей посетить тульский регион и ознакомиться с его достопримечательностями.

Всего в Тульской области действует 226 туристических и 114 межрегиональных маршрутов.