«По предварительным данным курорты Карачаево-Черкесии в период с 31 декабря по 10 января посетили около 150 тысяч туристов и экскурсантов со всей России. Число приезжих, несмотря на ограничения, превысило уровень прошлого года на 15%», — говорится в сообщении.

По данным туристического ведомства, больше всего гостей приняли популярные горнолыжные курорты Домбай и Архыз, также немало туристов посетили Тебердинский биосферный заповеднике и ТК "Медовые водопады".

Как отмечают в министерстве, горнолыжный сезон на курортах региона продлится до апреля.

Там также подчеркивают, что в республике соблюдаются установленные Роспотребнадзором нормы санитарно-эпидемиологической безопасности, в том числе в гостиницах, домах отдыха, санаториях, предприятиях общепита, в пунктах проката, сервисных центрах, магазинах и всех других объектах в пределах туристической зоны.

«Работа всех объектов предполагает дезинфекцию помещений и обязательную термометрию. Горнолыжное оборудование, выдаваемое на прокат, дезинфицируется не реже одного раза в два часа, с такой же частотой дезинфицируются кабины канатных дорог. При этом туристов просят соблюдать масочный режим и социальную дистанцию», — отмечают в ведомстве.