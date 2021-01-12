Она напомнила, что после того как власти в декабре объявили о закрытии на каникулы развлекательных объектов, а также ресторанов и кафе, туристы начали массово аннулировать туры. Объем аннуляций достиг 90%

«Число обслуженных туроператорами клиентов составило 10-15% от уровня новогодних каникул 2019 года. Это туристы, которые не хотели платить большие штрафы за возврат авиабилетов, и те, кто уж очень хотел встретить Новый год именно в Петербурге. Поскольку автобусные туры делать было нельзя, люди гуляли по городу и развлекали себя сами. Часть туристов заказывала у операторов пешеходные экскурсии и однодневные выезды в соседние регионы», — рассказала Тюрина.

По ее словам, побывавшие в новогоднем Петербурге туристы остались довольны поездкой – было не очень холодно, и в города оставались открытыми популярные места для прогулок: например, территория Петропавловской крепости. Кроме того, работали все популярные объекты в Ленинградской области – туристов возили в Выборг Гатчину, а также в Карелию и Новгород, организовывали для них театрализованные пешеходные экскурсии.

«Как говорят туроператоры, такого нервного Нового года и Рождества еще не бывало, а туристов приехало в десять раз меньше, чем обычно. Не оправдались даже ожидания от продаж туров с кэшбэком – бронировали мало. Люди очень хотели сменить обстановку в каникулы. Но когда в начале декабря городские власти объявили об ограничениях, почти все туры аннулировали», — добавила Тюрина.

С 11 января в Санкт-Петербурге возобновили работу музеи и зоопарк, разрешен доступ посетителей на выставки и концерты. Также был снят запрет на автобусную перевозку пассажиров по туристическим или экскурсионным маршрутам. С 7 января в городе работают театры, немногим ранее – 4 января – открылись рестораны и другие заведения общественного питания. В то же время, запрет на проведение массовых и спортивных мероприятий со зрителями продлится до конца месяца.

«Но туроператоры отмечают, что локдаун, по сути, продолжается, несмотря на заметное ослабление ограничений», — подчеркнула Тюрина.