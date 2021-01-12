"В настоящее время оперативный дежурный единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования города Норильска задержан, с его участием проводятся следственные действия", — говорится в сообщении.

В ночь на 9 января лавина накрыла постройки на горнолыжном курорте "Гора Отдельная" в пригороде Норильска, где находились люди. Под снежными завалами обнаружены тела 38-летней женщины, ее полуторагодовалого ребенка и 45-летнего отца семейства. 14-летний сын погибшей семейной пары был обнаружен живым, в тяжелом состоянии его госпитализировали. У него диагностировали переломы, тупую травму живота и сильное обморожение.

По данному факту следственное управление СКР по Красноярскому краю возбудило уголовное дело по ч.3 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц).