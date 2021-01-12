В ходе обращения к сотрудникам, занятым в организации игр, он назвал такую информацию "не соответствующими действительности сообщениями".

"Когда появляются такого рода сообщения, некоторые люди могут начать беспокоиться. Но я хочу сказать, что мы об этом (отмене игр — СМИ) совсем не думаем, эти сообщения лживые", — отметил Муто.

Его слова последовали после того, как в некоторых японских СМИ появились сообщения о том, что на встрече в феврале МОК и Оргкомитет Токио-2020 будет обсуждать дальнейшую судьбу игр, в частности возможность их отмены.

Он также прокомментировал недавний опрос агентства "Киодо", который показал, что 45% респондентов считают необходимым отложить проведение Олимпийских игр.

"Число людей, призывающих к тому, чтобы перенести, (а не полностью отменять — ИФ) игры, выросло значительно, и это значит, что люди по-прежнему хотят, чтобы они были проведены. Конечно же, чтобы их провести, мы должны гарантировать безопасные игры с соблюдением направленных против распространения коронавируса мер", — сказал Муто.

Летняя Олимпиада в Токио должна была пройти с 23 июля по 8 августа 2020 года, однако в связи с пандемией коронавируса игры отложили на 2021 год.

Сообщалось, что Олимпиада пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года, а Паралимпиада — с 24 августа по 5 сентября.