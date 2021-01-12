Согласно документу, с 13 января при заезде в отели не будут требоваться справки об отсутствии коронавируса, при этом остается обязательной термометрия при заезде, при входе в гостиницу в течение дня и в ресторанах и барах гостиниц.

В конце декабря в Подмосковье, как и во многих регионах России, были введены строгие ограничения на новогодние праздники в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Так, в гостиницах Московской области с 28 декабря стали требовать справки с отрицательным результатом теста на коронавирус, сделанным не ранее чем за 3 дня до поездки, а ИФА-тесты (иммуноферментный анализ) – не ранее чем за 5 дней до поездки.