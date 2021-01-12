"Информация пока предварительная, еще идет обработка данных. Сегодня ночью в Ялте, недалеко от Ливадии, в 23:24 мск было два толчка с разницей в три минуты. Первый толчок был сильнее: класс 8,5, магнитуда меньше 3", — сказал Вольфман.

Это землетрясение ученый назвал слабым. Однако, по его данным, в некоторых местах ощущалась вибрация. В МЧС Крыма "Интерфаксу" сообщили, что информации о разрушениях и пострадавших не поступало. Крым — сейсмически опасный регион, ученые фиксируют на полуострове до 200 землетрясений в год. Как сообщалось, последние годы стали периодом относительного сейсмического затишья. Последнее мощное землетрясение произошло в Крыму в сентябре 1927 года: за несколько дней были частично разрушены 70% построек Ялты, включая знаменитое Ласточкино гнездо, три человека погибли, десятки — получили травмы.