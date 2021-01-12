Бюджет проекта с учетом софинансирования составляет 424,5 тыс. евро. Это будет первая ООПТ, организованная с участием средств Европейского союза — проект реализуется в рамках программы приграничного сотрудничества "Россия — Юго-Восточная Финляндия 2014-2020".

"Проект называется "Кюренниеми — культурная ценность России и Финляндии через тропу Микаэла Агриколы". В его рамках в Выборгском районе на берегу Финского залива, где на мысу Кюренниеми установлен памятник финскому просветителю Микаэлю Агриколе, будет организована ООПТ, обустроены туристические тропы, парковки, визит-центр для развития международного эко-туризма", — говорится в сообщении.

На новой особо охраняемой территории создадут сеть пеших культурных, исторических, туристических эко-маршрутов. Появится инфраструктура туристических троп (эколого-просветительские щиты, места отдыха, настилы для палаток, кострища), печатная продукция (буклеты, карты-схемы), мобильное приложение с публикацией собранной информации об особых природных территориях Финляндии и России.

"ООПТ Кюренниеми станет площадкой для обмена опытом по организации туристических экотроп, формированию общего видения туристических услуг в России и Финляндии, проведения конференций, тематических встреч и семинаров с участием экспертов из обеих стран, фестивалей, информационных и волонтерских акций, культурно-просветительских мероприятий, конкурсов, экологических слетов", — отметили в пресс-службе.

Партнерами проекта выступили Ленинградское областное отделение Общероссийской общественной организации "Всероссийское общество охраны природы", университет прикладных наук LAB (Финляндия), комитет по природным ресурсам Ленинградской области, Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина.