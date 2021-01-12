"Полеты в Симферополь на новогодние праздники пользовались большим спросом. Это свидетельствует о популярности Крыма, а также востребованности авиаперевозок", — отметил гендиректор аэропорта Евгений Плаксин, его слова приводятся в пресс-релизе.

Сотрудники аэропорта приняли и отправили более 1 тыс. регулярных рейсов.

Пик пассажиропотока в новогодний период зафиксирован 3 января, когда услугами крымского авиаузла воспользовались 11 тыс. 221 человек. Самыми популярными направлениями полетов стали Москва и Санкт-Петербург, а также Екатеринбург, Ростов-на-Дону и Сочи.

Всего в период новогодних праздников полеты в Крым выполняли 11 авиакомпаний по 11 направлениям. Дополнительные рейсы в Симферополь и обратно открывались из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, Уфы и Череповца.

Как сообщалось ранее со ссылкой на Минтуризма Крыма, турпоток в регион на эти новогодние праздники вырос на 14%, почти до 240 тыс. человек по сравнению с праздниками в 2019/2020гг.

Симферопольский аэропорт основан в 1936 году, в 2018 году начал работу новый терминал, инвестиции в который составили 32 млрд рублей.

Международные рейсы в Крым не осуществляются с 2014 года из-за санкций, введенных после присоединения полуострова к России, сейчас обслуживаются рейсы только внутри РФ.

Крымский авиаузел на протяжении последних пяти лет входит в первую десятку российских аэропортов по объему перевезенных пассажиров

Пассажиропоток в 2019 году сохранился на уровне 2018 года — 5,14 млн человек. Данные за 2020 год пока не сообщались.