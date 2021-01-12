«По итогам новогодних праздников наиболее заметно выросли расходы россиян на развлечения (плюс 39% год к году, до 3 млрд рублей), на транспорт (22%, до 7,6 млрд рублей) и на гостиницы (15%, до 386 млн рублей), а также в магазинах по продаже алкогольной продукции (на треть, до 346 млн рублей). При этом на четверть – до 1,8 млрд рублей – снизились расходы на заведения общепита, на треть меньше россияне потратили в турагентствах (457 млн рублей)», — сообщает во вторник пресс-служба банка.

Объем онлайн-покупок по основным категориям расходов вырос на треть – до 9 млрд рублей. В общем объеме трат их доля за год увеличилась с 30 до 40%.

Траты туристов в городах Золотого кольца выросли на 17% по сравнению с тем же периодом годом ранее. Наиболее значительно, на 42%, увеличилась выручка местных заведений общепита. Оборот алкомаркетов вырос на 32%, расходы на развлечения увеличились на 10%. Расходы на гостиницы остались на уровне прошлого года, так как из-за ограниченного размера гостиничного фонда многие путешественники выбрали размещение в несетевых объектах или аренду квартир.

На 13% выросли расходы россиян в регионах, где расположены популярнейшие горнолыжные курорты. Вдвое больше, чем годом ранее, заработали местные гостиницы, на 38% выросла выручка локальных ресторанов и кафе, на 68% больше туристы потратили в развлекательных и культурных заведениях. На 22% увеличились расходы на транспорт, на 23% — объем продаж в алкомаркетах.

В то же время, оборот заведений общественного питания Москвы, по статистике эквайринга ВТБ, снизился почти на 40% по сравнению с прошлым годом, и составил 723 млн рублей. Также 35% выручки недосчитались московские гостиницы, 42% потеряли турагентства. Как считают в банке, это связано с отсутствием в городе иностранных туристов. Одновременно выросли расходы москвичей и гостей столицы на развлечения (на 22%), а расходы на такси, автобусы и железнодорожные билеты – на четверть. Общие расходы россиян в столице в период новогодних каникул составили 9,2 млрд рублей, что на 7% выше прошлогодних значений.

«В этом году большинство россиян ожидаемо выбрали для отдыха в новогодние каникулы внутренние направления, поэтому рост трат на новогодние развлечения именно внутри страны закономерен. По нашей статистике, в целом за 10 дней каникул он составил до 30 млрд рублей. Интересно, что продолжает расти доля интернет-покупок по самым востребованным категориям трат. Россияне покупают билеты в театры, гостиницы или спортивные центры онлайн, многие организаторы досуговых площадок вводят дистанционную продажу как обязательное требование», — цитирует пресс-служба банка руководителя департамента эквайринга, вице-президента ВТБ Алексея Киричека.