Согласно предварительным оценкам компании, ее чистый убыток в четвертом финансовом квартале, завершившемся 30 ноября 2020 года, составил $2,22 млрд. Годом ранее Carnival получила чистую прибыль в размере $423 млн.

Квартальный убыток без учета разовых факторов в сентябре-ноябре составил $1,9 млрд, говорится в пресс-релизе Carnival.

В минувшем квартале компания ежемесячно несла потери в среднем в размере $500 млн, а на текущий квартал Carnival прогнозирует усредненный убыток в $600 млн в месяц. На конец финансового года компания располагала денежными средствами и их эквивалентами в размере $9,5 млрд.

Carnival приостановила все круизы с выходом из портов США в конце марта 2020 года. В ноябре компания сообщила, что не возобновит круизы ранее 31 января 2021 года.

Возобновление круизов зависит от того, когда соответствующее разрешение будет получено операторами от Центра по контролю и профилактике заболеваний США (Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

Объемы предварительного бронирования круизов на первое полугодие 2022 года, по данным на 20 декабря, превышали показатели 2019 года, несмотря на минимальную рекламу, сообщила компания.

Акции Carnival теряют 1,8% на торгах в понедельник. Их стоимость за последний год снизилась на 59%.