"Планируется создать единую сеть пешеходных экологических маршрутов на территориях Сочинского национального парка и Кавказского заповедника общей протяженностью более тысячи километров. В нее войдут основные достопримечательности и природно-ландшафтные объекты экскурсионного показа города Сочи", сказал журналистам заместитель главы города Владимир Пушкарев в понедельник.

Он напомнил, что в конце прошлого года было подписано многостороннее соглашение о единой концепции развития горного кластера курорта Сочи, которое будет реализовываться под патронажем администрации города Сочи, выступившей с инициативой его появления.

"С предложением создать единое маркетинговое пространство согласились курорты ГТЦ "Газпром", "Роза Хутор", "Красная Поляна", а также Сочинский национальный парк, Кавказский природный заповедник и парк аттракционов на высоте "Скайпарк". Основная цель соглашения — формирование эффективного сотрудничества, что поможет вывести Сочи на международный уровень туриндустрии", — подчеркнул Пушкарев.

11 января в России отмечается День заповедников и национальных парков. В Сочи расположены две особо охраняемые природные территории — Сочинский национальный парк и Кавказский государственный природный биосферный заповедник.