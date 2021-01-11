«Пиковыми датами выезда стали 29 и 30 декабря 2020 года, а в обратном направлении самый высокий пассажиропоток пришелся на 8 января 2021 года. В предпраздничный день 31 декабря в путешествие отправились свыше 144,5 тыс. человек, из них 42,2 тыс. пассажиров встретили Новый год в пути», — говорится в сообщении.

За зимние каникулы 2020 года холдинг перевез более 5,8 млн человек, снижение в 2021 году составило 31%.

В каникулярные даты холдинг добавил в расписание свыше 700 дополнительных рейсов поездов на привлекательных для туристов маршрутах. В частности, поезда, связавшие Ростов и Адлер с горнолыжным курортом «Роза Хутор».

«Туристический поезд «Сочи» Кисловодск – Гагра связал курорты региона Кавказские Минеральные воды и Черноморского побережья. Новые туристические маршруты Москва – Переславль-Залесский и Петрозаводск – горный парк «Рускеала» – Сортавала, назначенные на новогодние и рождественские каникулы, позволили пассажирам познакомиться с достопримечательностями Карелии и Золотого кольца России», — сообщает акционерное общество.

По его данным, услугами ретропоезда «Рускеальский экспресс» воспользовались более 6,5 тыс. пассажиров, что более чем в 2 раза превышает аналогичные показатели прошлого года. А новый двухэтажный поезд № 153/154 Санкт-Петербург – Ярославль в праздники перевез более 10 тыс. пассажиров.