«В период с 30 декабря 2020 года по 10 января 2021 года аэропорты Московского авиаузла — Внуково, Домодедово и Шереметьево обслужили 1,738 млн. пассажиров. Аэропорт Домодедово обслужил наибольшее количество пассажиров – 630 тыс.. Услугами аэропорта Шереметьево воспользовались 615 тыс. пассажиров, аэропорта Внуково – 492 тыс. пассажиров», — говорится в сообщении ведомства.

Для сравнения, в 2020 году за период новогодних каникул с 30 декабря по 8 января аэропорты столицы обслужили 2,55 млн пассажиров. В 2021 году снижение составило

По данным Росавиации, максимальная нагрузка по количеству обслуженных пассажиров пришлась на 30 декабря 2020 и 10 января 2021, когда услугами аэропортов Москвы воспользовались более 163 тыс. пассажиров в сутки.

На внутренних воздушных линиях значительным спросом пользовались рейсы в Симферополь, Сочи, Минеральные воды, Ставрополь и Краснодар.