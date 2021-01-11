Полеты будут выполняться дважды в неделю: по средам и воскресеньям на 189-местном авиалайнере Boeing-737-800. Время в пути составит 3 часа.

По данным пресс-службы регионального правительства, в этом году будет продолжено авиасообщение с Санкт-Петербургом, Краснодаром, Сочи и Казанью.

Аэропорт "Туношна" находится в собственности Ярославской области. Пассажирский терминал обеспечивает отправку до 150 пассажиров в час. Грузовой терминал позволяет ежедневно обрабатывать 150 тонн грузов. Аэропорт открыт для международных полетов грузовых самолетов, способен принимать 15-17 воздушных судов в сутки, в том числе сверхтяжелые Ан-124 "Руслан".