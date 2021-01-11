Пассажиропоток на международных воздушных линиях упал в годовом выражении в 4,2 раза и составил 6,383 млн пассажиров, на внутренних воздушных линиях — на 42%, до 13,401 млн пассажиров.

Наиболее популярные международные направления по итогам года — Анталья, Стамбул, Ереван, Пхукет и Бангкок, федеральные — Сочи, Симферополь, Санкт-Петербург, Краснодар и Екатеринбург.

В декабре 2020 года пассажиропоток "Шереметьево" вырос на 13,3% по сравнению с ноябрем 2020 года и достиг 1,276 млн человек. Как отмечается в сообщении аэропорта, рост обусловлен закономерным увеличением пассажиропотока аэропорта в период новогодних каникул.

Количество обслуженных пассажиров на международных воздушных линиях в декабре составило 260 тыс. человек, на внутренних воздушных линиях — 1,016 млн человек.

В сентябре первый замгендиректора "Шереметьево" Андрей Никулин говорил, что падение пассажиропотока в 2020 году ожидается на уровне 57%, до 21,5 млн человек. К уровню 2019 года аэропорт надеется выйти летом или в сентябре 2021 года, говорил он, подчеркивая, что это зависит от ситуации с пандемией COVID-19 в мире.

Другие аэропорты Московского авиаузла — "Домодедово" и "Внуково" — пока не отчитывались о перевозках за прошлый месяц и год.

"Шереметьево" — крупнейший аэропорт РФ, в 2019 году обслужил 49,9 млн человек, на 9% больше, чем годом ранее.