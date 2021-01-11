Ранее регистрировать посетителей кафе и ресторанов обязывали только в ночное время — с 22:00 и до 6 часов утра. Согласно постановлению, с 11 января такие учреждения будут вносить посетителей в систему check in круглосуточно или же в часы работы того или иного заведения.

Вместе с тем в управлении по информационной политике правительства региона сообщили, что требование о регистрации посетителей коснется порядка 1,6 тысяч кафе и ресторанов, работающих в крае.

Система QR-регистрации посетителей используется для взаимодействия с посетителями общественных учреждений, общественного питания и других. Если с таким учреждением окажется связан случай заражения — все потенциально контактировавшие с заболевшим люди получат уведомления и смогут своевременно проверить состояние своего здоровья или уйти на самоизоляцию.

Согласно данным регионального управления Роспотребнадзора, коронавирусом на Ставрополье с начала пандемии заразились 37,7 тысяч человек, из них выздоровели 33,6 тысяч, скончались 805 человек.