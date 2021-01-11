"Только за десять праздничных выходных текущего года экскурсионные объекты заповедника посетили более 20,5 тысячи человек. Это на восемь тысяч больше, чем в прошлом году", — сказал журналистам директор Кавказского заповедника Сергей Шевелев в понедельник.

Он отметил, что самыми популярными объектами стали парк "Южные культуры", Тисо-самшитовая роща и кордон Гузерипль в Адыгее.

Шевелев также напомнил, что Кавказский заповедник создан в 1924 году и является одним из крупнейших горно-лесных массивов Европы.

В свою очередь директор Сочинского национального парка Павел Хоценко отметил, что Сочинский национальный парк был создан одним из первых в России в 1983 году. Сегодня это более чем 200 тысяч гектаров территории, включающей в себя практически весь комплекс рекреационных и туристических площадок города-курорта Сочи.

"Спустя более 35 лет главной задачей Сочинского национального парка по-прежнему является охрана и защита уникальной, особо охраняемой природной территории. Даже в новогодние праздники сотрудники нацпарка несли свою по-настоящему боевую вахту в лесах, спасая их от пожаров", — подчеркнул Хоценко.

11 января в России отмечается День заповедников и национальных парков. В Сочи расположены две особо охраняемые природные территории — Сочинский национальный парк и Кавказский государственный природный биосферный заповедник.