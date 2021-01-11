"Во время новогодних каникул курорты КЧР посетили около 150 тыс. туристов и экскурсантов. Как и ожидалось, период с 31 декабря по 10 января стал временем массового наплыва туристов со всей России. Число приезжих, несмотря на ограничения, превысило уровень прошлого года более чем на 15%", — сказал сотрудник министерства.

Он отметил, что на рост турпотока, в том числе повлияла работа по развитию туристической инфраструктуры в курортных зонах Карачаево-Черкесии.

За минувший год на курортах КЧР ввели ряд объектов горнолыжной и гостиничной инфраструктуры, в том числе в Домбае открылась самая длинная в курортном поселке горнолыжная трасса, протяженностью 3,5 км.

Кроме того, на курорте "Архыз" начал работу первый сноупарк. Также гостей принял новый гостиничный комплекс на северном склоне курорта.