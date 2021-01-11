"В целом по итогам 2020 года в Крыму отдохнуло 6 миллионов 303 тысячи туристов. При этом наш регион — единственный как среди субъектов ЮФО, так и среди всех субъектов РФ, — оказался в плюсе по доходам от отрасли в 2020 году", — написал Аксенов на своей странице во вконтакте в понедельник.

Глава Крыма привел данные Росстата, согласно которым прямые доходы коллективных средств размещения за девять месяцев 2020 года выросли на 2% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года — до 27,9 млрд рублей.

В новогодние праздники — с 27 декабря по 10 января — в Крыму отдохнули 239,7 тыс. туристов, что на 14% превышает показатель аналогичного периода 2019-2020 годов. При этом, по словам Аксенова, автотранспортом через Крымский мост прибыло 64% туристов, 29% отдыхающих прилетели, 6% приехали на поездах, 1% — через границу с Украиной.

Средняя загрузка отелей и санаториев Крыма в праздники составила 70%.

Крым открыл в 2020 году полноценный курортный сезон для россиян 1 июля после почти трех месяцев запрета на прием туристов в отелях и санаториях из-за коронавируса. Август показал рост на 15%, а сентябрь — на 40%.

Аксенов в начале июля прогнозировал, что из-за ограничений туристический поток в Крым может снизиться на 10-15% к показателям 2019 года, когда регион принял рекордные для постсоветского периода 7,43 млн человек.

Таким образом, прогноз подтвердился: показатель 2020 года оказался примерно на 15% ниже.