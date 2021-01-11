"Область в праздничные дни принимала много гостей. У нас прошли большие новогодние каникулы, которые были отмечены званием Калуги — новогодней столицы России. То, что удалось пройти этот период без эксцессов — заслуга грамотной организации охраны общественного порядка", — цитирует пресс-служба губернатора региона Владислава Шапшу.

В регионе было совершено 233 преступления, порядка 70% из них уже раскрыты.

Также в области произошел 31 пожар, погибли двое и пострадал один человек.

За помощью к врачам обратились более 25 тыс. человек, из них 4,7 тыс. детей. Госпитализированы 2,4 тысячи.