По его словам, в среду, 13 января 2021 г., будет открыта запись на вакцинацию для тех, кто работает в сферах научных исследований и разработок, информационных технологий, телекоммуникаций и связи, социального обслуживания населения, управления недвижимым имуществом.

Записаться на прививки смогут также те, кто работает в гостиницах, туристических агентствах и прочих организациях, предоставляющих услуги в сфере туризма.

С 14 января в Москве заработают 30 дополнительных прививочных пунктов, их общее число вырастет с 70 до 100.