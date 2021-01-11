По информации ведомства, по числу визитеров россияне за год переместились со второй позиции на четвертую. При этом в декабре в Грузии побывали лишь 4,9 тыс. граждан РФ, что в 13,3 раза меньше, чем в декабре 2019 года.

В первой тройке иностранцев, посетивших Грузию в прошлом году, граждане Турции, откуда прибыли 335,9 тыс. человек (снижение за год в 3,4 раза), на втором месте — Азербайджана (295,2 тыс. человек, снижение в 5,2 раза), на третьем — Армении (261,3 тыс. человек, снижение в 5,2 раза). Далее следуют граждане России, Украины, Израиля, Ирана, Узбекистана, Белоруссии, Казахстана, Польши, Германии и других стран.

В 2020 года в Грузии побывали 1 млн 749,3 тыс. иностранных визитеров, что в 5,3 раза меньше, чем в предыдущем году. В том числе туристов, или тех, кто провел в республике более 24 часов, было 1 млн 88,7 тыс. человек (снижение в 4,7 раза).

Из-за пандемии COVID-19 в Грузии с 21 марта закрыты для пассажиров как воздушные, так и сухопутные и морские границы страны. Можно перевозить только грузы, также страна принимает граждан Грузии и иностранцев, поездки которых осуществляются в основном чартерными рейсами.

Власти Грузии рассчитывали с 1 июля открыть страну для туристов и восстановить регулярное международное авиасообщение с другими странами, однако это решение из-за эпидемиологической ситуации в стране и мире уже четырежды откладывалось.

Исключение было сделано только на полеты в Париж, Мюнхен и Ригу. С ноября было решено возобновить регулярное сообщение еще по 10 зарубежным направлениям, но из-за ухудшения эпидситуации, как грузинским, так и иностранным авиакомпаниям пришлось отменить или отложить на определенное время уже запланированные авиарейсы.

Грузию, население которой составляет 3,7 млн человек, в 2019 году посетило рекордное количество иностранцев — 9 млн 358 тыс. человек, что на 7,8% больше, чем в 2018 году. В том числе количество побывавших в республике граждан РФ увеличилось на 4,8% — до 1 млн 471,6 тыс. человек.